Відомий український співак висловився про Винника та чому хвилюється за нього: "На мене зляться"

Український співак Андрій Кравченко відреагував на часте приписування йому образу Олега Винника.

Виконавець зізнався, що не намагається усунути Олега зі сцени, а навпаки лише за його повернення до України з новими піснями. Ба більше, Андрій пояснив, що не переманював його аудиторію й залишається вірним своїм принципам. А схожість їхньої стратегії підкорення жіночих сердець називає збігом обставин.

"Багато фанатів Олега Винника на мене досі зляться, що я забираю якусь нішу. Те, що фанати переходять на мій бік. Я взагалі кажу: "Повертайся, Олеже! Нас вистачить на всіх". У мене немає мети захопити повністю всю аудиторію Олега Винника. Це зараз робить не тільки Андрій Кравченко, це роблять і інші артисти, тому що аудиторія не знає, куди їм іти, тому що вони залишилися без свого поводиря. Звичайно, воно десь схоже, якісь порівняння й алегорії… Але щоб робити щось спеціально, то ні. Я, чесно, навіть переживаю за Олега, чому його немає? Ось чесно, по-людськи. Не з погляду якогось шоубізнесу. Нас вистачить на всіх. Але там "вовчиці", а у мене "лебідки", - розповів Кравченко в інтерв'ю "Подробицям".

Андрій Кравченко

Також співак відреагував на закиди про буцімто спеціальне копіювання зовнішності Винника. Він спростував їх і зазначив, що жодних пластичних маніпуляцій не робив. І додав, що зараз вони не бачаться та не спілкуються.

"Уже воно дратує, бо я собі нічого не підроблював. Не робив жодної пластики. Це буде до тих пір, поки люди не зрозуміють, що я не Олег Винник. От і все. Спеціально я нічого не робив. Ці порівняння, можливо, просто тому, що його немає у країні. Але я не можу його судити. Ми з ним не знайомі, не спілкуємося. Ми бачилися, на концертах я був двічі, бо мені дійсно подобалася його творчість, так само як і творчість інших артистів", - підкреслив артист.

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник вийшов на зв'язок з Німеччини та зізнався, що думає про свого "клона" Андрія Кравченка.

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