Відомий український співак висловився про військову зарплатню на радіо: "Мені недостатньо"

Ексфронтмен гурту "Тартак", а нині воїн ЗСУ Олександр Положинський розповів про свою військову службу та виплати від держави.

Виконавець ще з початку повномасштабного вторгнення перебуває у лавах ЗСУ. Зараз у рамках військової служби Олександр працює на радіо. Проте одразу запевняє, що таке рішення не приймав він сам і не вдавався до хитрощів, а так наказало керівництво.

"Повертаючись до моєї служби на "Армія ФМ", я скажу відверто, це не було моїм рішенням. Тим більше я не хотів служити на радіо. І якби мені у травні 2022 року сказали, що ти йдеш до лав ЗСУ, щоб у результаті бути ведучим на військовому радіо, то я не впевнений, чи захотів би іти до лав ЗСУ лише заради цього. Але якщо керівництво приймає таке рішення і дає таке завдання, то я його виконую. Люди дуже часто приписують публічним людям якісь хитрощі, договорняки та інші мутки, яких насправді немає. Публічним людям більше дістається. Ще не варто списувати з рахунку, що ворожі сили потужно сприяють суперечкам всередині нашого суспільства. Тому замість того, щоб їх підігрівати, ми маємо стримувати емоції. І якщо вести дискусії, то зважені, без ненависті один до одного, без зневаги та знецінення один одного. Це важливо навчитися робити", - розповів артист в інтерв'ю "Апострофу".

Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Окрім того, Положинський зізнався, що його військові виплати мінімальні. Тому додатковий дохід він отримує з прослуховування його треків слухачами на різних платформах.

"Мені не достатньо цих грошей. Але я крім грошового забезпечення військовослужбовця ще й отримую роялті за свою творчість. І це дає мені можливість покривати всі власні потреби і ще й багато донатити", - пояснив військовослужбовець.

Нагадаємо, нещодавно режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв назвав суму, яку він отримує з військової служби.

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