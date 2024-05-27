Відомий український співак висловився про зрадницю Ані Лорак, якій до війни писав хіти

Український співак Влад Дарвін прокоментував поведінку співачки-зрадниці Ані Лорак.

Як відомо, Влад 2014 року став автором пісні для співачки. Втім, згодом їхні робочі стосунки припинилися через неоднозначну політичну позицію зрадниці. Так, після повномасштабного вторгнення РФ до України Дарвін повністю зневірився в проросійській Лорак.

"Ми з нею не підтримуємо жодних стосунків. Вони обірвалися ще до повномасштабного вторгнення. Задовго до нього, тому що не було послідовної позиції у цієї співачки щодо України. Вона і не з'явилася. Повномасштабне вторгнення змусило деяких артистів приймати остаточне рішення у своєму житті. Вона зробила це не на користь України і свого народу", - розповів Влад Дарвін у коментарі "Так ТВ".

Зрадниця Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, Ані Лорак під час повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, обрала криваві рублі, тому розважає росіян в РФ без жодних докорів сумління. Зрадниця лише продовжує мовчазно підтримувати геноцид українців і навіть подала документи на отримання російського громадянства. До слова, з 2022 року Ані Лорак перебуває під санкціями РНБО.

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