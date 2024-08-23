Відомий український співак влаштувався на нову роботу й зізнався, чи покине свій музичний гурт

Соліст гурту ТІК Віктор Бронюк після нещодавньої заяви про звільнення з лав ЗСУ приголомшив ще однією неочікуваною новиною.

Так, у фотоблогу артист зізнався, що відтепер він починає обіймати посаду директора Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича. І поділився своїми планами з її розвитку.

"Нова сторінка у моєму житті. Від сьогодні (22 серпня – прим. ред.) очолюю Вінницьку обласну філармонію імені Миколи Леонтовича. Це призначення для багатьох стало сюрпризом, а для мене – новим викликом та можливістю втілити нові ідеї та важливі проєкти у культурі Вінниччини та України. Досвід маю, бажання й чимало цікавих задумів – теж! Зберігаючи найкращі традиції Вінницької філармонії, планую надати нового дихання і реалізувати саме ті зміни, яких вимагають сучасні реалії. Тож разом все будемо втілювати задля якісного розвитку української культури " – впевнено заявив музикант.

Віктор Бронюк / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Втім, прихильникам гурту "ТІК", лідером якого є Віктор Бронюк, перейматися не варто. Співак одразу підкреслив, що не полишатиме музичного колективу й продовжуватиме тішити музичними хітами.

"Ставши директором Вінницької обласної філармонії, рідний гурт "ТІК" не полишаю. Маючи чудові команди, знаю, що все зможу поєднувати", - додав знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Аліна Шаманська розсекретила, яку найбільшу суму їй вдалося заробити за допомогою блогу в соцмережах.

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