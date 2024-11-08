Відомий український співак вперше назвав причину розлучення з блогеркою, яка народила йому доньку

Український співак Parfeniuk, який відомий хітами "Провела екскурсію" і "Відриваючись" вийшов на зв'язок після заяви його колишньої нареченої, блогерки Сімбочки про їхнє розставання.

Виконавець з колишньою обраницею зробили спільний допис в Instagram, де розставили усі крапки над "і". Вони не стали вдаватися у подробиці, але дали зрозуміти, що причиною такого рішення стало збереження ментального здоров'я одне одного. Тим не менш, Parfeniuk запевнив, що у майбутньому не припинить бачитися з їхньою спільною донечкою Софією та збереже дружні стосунки з Сімбочкою.

Parfeniuk і Сімбочка висловилися про розрив / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

"Самі знаєте, так буває, що час все ставить на свої місця! Ми дуже любимо один одного, бо є через кого. Але для збереження нашого морального і духовного здоровʼя, щоб могти працювати, творити, жити – треба краще відпустити. Ми на звʼязку, ми виховаємо нашу малишку в кращих тенденціях, будемо робити все для того, щоб вона була щаслива, і часто зможете побачити нас разом. Вірю все буде добре!", - наголосила колишня пара.

Нагадаємо, нещодавно ще одна пара українського шоубізнесу розпалася. Так, про розрив стосунків оголосив співак OSTROVSKYI. Водночас разом з колишньою вони зробили неоднозначну заяву.

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