Відомий український співак вперше після розлучення побачив своїх дітей

Донька і син Сергія Танчинця проведуть новорічні свята з ним в Україні.
Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поділився з шанувальниками радісною звісткою.
На своїй сторінці в Instagram музикант повідомив, що вперше за рік побачився зі своїми дітьми – донькою Анастасією та сином Лук'яном. Діти артиста приїхали до України, щоб провести Різдво та Новий рік з батьком.
Востаннє Сергій з дітьми бачились навесні 2023-го, коли у "Без Обмежень" був благодійний концерт в Токіо, де зараз проживає колишня дружина Сергія разом з дітьми.
"Забрав жабенят. Везу додому!" – підписав фото з дітьми Танчинець.
Своєю чергою шанувальники музиканта зазначили, що його діти дуже на нього схожі і побажали родині гарних свят:
- Яка Настя вже доросла! Справжня принцеса!
- Ви такий щасливий! Гарних свят!
- Сергій хороший тато, бо щасливий біля своїх дітей
Нагадаємо, що у вересні цього року лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець шокував, що після 15 років шлюбу розлучається зі своєю дружиною Анною. Музикант не став вдаватися у подробиці, що стало причиною розриву. Цілком можливо, що на стосунки пари вплинула відстань. На початку повномасштабної війни Анна разом з дітьми від Танчинця – 13-річною донькою Анастасією та 4-річним сином Лук'яном виїхала до Японії. І чи не вперше за майже 15 років стосунків Сергій та Ганна проживали життя нарізно.
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