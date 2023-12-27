Відомий український співак вперше після розлучення побачив своїх дітей

Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поділився з шанувальниками радісною звісткою.

На своїй сторінці в Instagram музикант повідомив, що вперше за рік побачився зі своїми дітьми – донькою Анастасією та сином Лук'яном. Діти артиста приїхали до України, щоб провести Різдво та Новий рік з батьком.

Востаннє Сергій з дітьми бачились навесні 2023-го, коли у "Без Обмежень" був благодійний концерт в Токіо, де зараз проживає колишня дружина Сергія разом з дітьми.

"Забрав жабенят. Везу додому!" – підписав фото з дітьми Танчинець.

Сергій Танчинець з дітьми / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Своєю чергою шанувальники музиканта зазначили, що його діти дуже на нього схожі і побажали родині гарних свят:

Яка Настя вже доросла! Справжня принцеса!

Ви такий щасливий! Гарних свят!

Сергій хороший тато, бо щасливий біля своїх дітей

Нагадаємо, що у вересні цього року лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець шокував, що після 15 років шлюбу розлучається зі своєю дружиною Анною. Музикант не став вдаватися у подробиці, що стало причиною розриву. Цілком можливо, що на стосунки пари вплинула відстань. На початку повномасштабної війни Анна разом з дітьми від Танчинця – 13-річною донькою Анастасією та 4-річним сином Лук'яном виїхала до Японії. І чи не вперше за майже 15 років стосунків Сергій та Ганна проживали життя нарізно.

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