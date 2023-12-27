Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відомий український співак вперше після розлучення побачив своїх дітей

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1120
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відомий український співак вперше після розлучення побачив своїх дітей

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Донька і син Сергія Танчинця проведуть новорічні свята з ним в Україні.

Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поділився з шанувальниками радісною звісткою.

На своїй сторінці в Instagram музикант повідомив, що вперше за рік побачився зі своїми дітьми – донькою Анастасією та сином Лук'яном. Діти артиста приїхали до України, щоб провести Різдво та Новий рік з батьком.

Востаннє Сергій з дітьми бачились навесні 2023-го, коли у "Без Обмежень" був благодійний концерт в Токіо, де зараз проживає колишня дружина Сергія разом з дітьми.

"Забрав жабенят. Везу додому!" – підписав фото з дітьми Танчинець.

Сергій Танчинець з дітьми / © instagram.com/sergii_tanchynets
Сергій Танчинець з дітьми / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Своєю чергою шанувальники музиканта зазначили, що його діти дуже на нього схожі і побажали родині гарних свят:

  • Яка Настя вже доросла! Справжня принцеса!
  • Ви такий щасливий! Гарних свят!
  • Сергій хороший тато, бо щасливий біля своїх дітей

Нагадаємо, що у вересні цього року лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець шокував, що після 15 років шлюбу розлучається зі своєю дружиною Анною. Музикант не став вдаватися у подробиці, що стало причиною розриву. Цілком можливо, що на стосунки пари вплинула відстань. На початку повномасштабної війни Анна разом з дітьми від Танчинця – 13-річною донькою Анастасією та 4-річним сином Лук'яном виїхала до Японії. І чи не вперше за майже 15 років стосунків Сергій та Ганна проживали життя нарізно.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1120
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація