Відомий український співак вперше показав свого одномісячного сина

Відомий український співак Ivan NAVI, якого багато хто знає за хітами "Такі молоді", "Тимчасовий релакс", "Пишу тобі листа" вперше показався з крихітним сином.

На сторінці в Instagram виконавець розмістив зворушливий кадр з маленьким Дарієм, якого тримає на руках. Також молодий батько поділився, що сьогодні малюкові виповнився місяць:

"Сьогодні наше перше свято - Дарусику один місяць. Час так швидко летить, стараюся цінувати кожен момент проведений з сином. Всі кажуть, що він моя копія. Не знаю, не знаю… Апетитом точно в мене", - розповів Ivan NAVI.

Ivan NAVI з сином / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

До речі, на фото видно й жіночу руку, яка тримає святковий торт. Фани артиста припустили, що це його кохана та мати його дитини, яку він поки що приховує від шанувальників.

Тим часом прихильники Івана привітали його зі святом та написали багато теплих слів:

Вітаю, хай росте здоровеньким!

Щирі вітання, нехай ваше малятко зростає щасливим та в мирній Україні

Здоров'я і щастя вам і вашому малюкові

Нагадаємо, про те, що у Ivan NAVI народився первісток співак неочікувано розповів наприкінці серпня. Про особисте життя виконавця мало що відомо, так само він не поспішає розсекречувати свою обраницю, яка народила йому сина.

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