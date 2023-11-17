Відомий український співак вперше показав свою дівчину та замилував романтичними фото в селі

Український співак Антон Вельбой, який тепер виступає під псевдонімом Velboi, поділився серією романтичних світлин зі своєю коханою.

На сторінці в Instagram виконавець опублікував знімки, на яких постає разом зі своєю обраницею, стилісткою Яною Савченко. На фото пара зображена на мальовничому тлі сільських місцевостей, у ліжку, під час поцілунків та обіймаючись:

"Янка", - коротко, але з такою любов'ю підписав фотографії Вельбой.

Velboi з коханою / Фото: instagram.com/a.wellboy

Velboi з коханою / Фото: instagram.com/a.wellboy

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що у захваті від пари Яни та Антона і побажали їм щастя і міцного кохання:

Чотири фотки в каруселі, а як фільм про перше кохання подивилась

Ніби отой родич, який "ну коли вже женешся" нарешті щось відповів за столом! Щастя!

Антоха, ти найкращий! Знай це! А твоя пасія, - взагалі богема!

Velboi з коханою / Фото: instagram.com/a.wellboy

Кохана Velboi Яна / Фото: instagram.com/a.wellboy

Нагадаємо, про те, що він не самотній, Антон Вельбой розповів ще на початку серпня. Тоді співак поділився атмосферним селфі, яке зробив з коханою у ліфті. Втім, обличчя обраниці тоді виконавець не квапився показувати. Лише розсекретив, що її звуть Яна і вона стиліст.

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