Відомий український співак вперше показав свою дівчину та замилував романтичними фото в селі

Закохані разом вже понад три місяці.
Український співак Антон Вельбой, який тепер виступає під псевдонімом Velboi, поділився серією романтичних світлин зі своєю коханою.
На сторінці в Instagram виконавець опублікував знімки, на яких постає разом зі своєю обраницею, стилісткою Яною Савченко. На фото пара зображена на мальовничому тлі сільських місцевостей, у ліжку, під час поцілунків та обіймаючись:
"Янка", - коротко, але з такою любов'ю підписав фотографії Вельбой.
Своєю чергою, шанувальники зізналися, що у захваті від пари Яни та Антона і побажали їм щастя і міцного кохання:
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- Ніби отой родич, який "ну коли вже женешся" нарешті щось відповів за столом! Щастя!
- Антоха, ти найкращий! Знай це! А твоя пасія, - взагалі богема!
Нагадаємо, про те, що він не самотній, Антон Вельбой розповів ще на початку серпня. Тоді співак поділився атмосферним селфі, яке зробив з коханою у ліфті. Втім, обличчя обраниці тоді виконавець не квапився показувати. Лише розсекретив, що її звуть Яна і вона стиліст.
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