Відомий український співак вперше розкрив, де проходить службу в ЗСУ: "Завдання не бойові"

Відомий український співак, лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк, який наприкінці травня вступив до лав ЗСУ, розповів подробиці своєї служби.

Сергій у фотоблогу повідомив, що період його навчання вже минув. Тож, зараз він переходить до виконання своїх основних обов'язків, які полягають в організації подій для підняття морального духу бійців. Артист зізнався, що він долучився до "Культурного десанту", який очолює Коля Сєрга. За словами музиканта, виконуючи свою роботу, він відчуває себе максимально корисним, адже у минулому вже мав схожий досвід організації подій.

Сергій Мартинюк / Фото: instagram.com/sergiy_kolos

"Уже кілька тижнів як я закінчив навчання. Продовжую службу з побратимами з "Культурного Десанту". Там, де можу бути на сьогоднішній день максимально корисним зі своїми вміннями. Передусім, організаторськими. Завдання не бойові, але – з огляду на мої ще цивільні досвіди поїздок фронтами і реабілітаційними центрами – важливі й актуальні", - розповів артист, який мобілізувався.

Нагадаємо, нещодавно співак Міша Крупін отримав повістку й добровільно мобілізувався. Вже відомо, на якому напрямку може перебувати артист.

Читайте також: