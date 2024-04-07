Відомий український співак вперше розповів про болісну зраду та нові романи: "Кохання знищило мене"

EL Кравчук відповів, чи дозволяє він тепер з'являтися новим стосункам у його житті.

Український співак EL Кравчук вперше за тривалий час поділився подробицями особистого життя.

Так, зірка тримає свої стосунки за сімома замками. Проте зізнається, що він завжди мав гіркий досвід кохання, яке руйнувало його зсередини. Зокрема, знаменитість пригадав, як 10 років тому його зрадила кохана людина й він застав її з іншою після приїзду з гастролей. Саме тому EL Кравчук протягом багатьох років залишався самотнім.

"Мене кохання тільки знищувало. Це востаннє було 10 років тому. Воно знищило мене просто як особистість. І потрібно було з уламків знову себе збирати як людину. Мене зраджували. Я приїхав з гастролей додому й все, як в кіно... У мене було цікаве особисте життя. Колись я про це напишу книгу", - розповів співак в програмі "Муз_Тренд".

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

Втім, наразі EL Кравчук зізнається, що його серце готове до нових романів. І додав, що поруч з коханою людиною він завжди готовий на скажені вчинки:

"Даю можливість з'явитися новим стосункам. Я настільки скажений! Я роблю помилки, а потім помилки й знову помилки. Я просто закликаю людей до особистої свободи, бути вільними й не бути рабами. Ось ця скаженість – це і є заклик, щоб бути вільними людьми у вільній країні", - наголосив артист.

Нагадаємо, нещодавно суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська розповіла про старшого на 17 років коханого та як з ним познайомилася.

Читайте також: