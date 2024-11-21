Відомий український співак вперше розповів про невиліковну хворобу, яка в нього від дитинства

Артист також назвав симптоми.
Український співак EL Кравчук, який раніше розповідав про бійку з Фаготом, зізнався, що має невиліковну хворобу.
Ще в дитинстві артист дізнався, що в нього дислексія. В EL Кравчука вона проявляється в тому, що йому складно читати. Зокрема, виконавець переставляє букви в словах, таким чином втрачає зміст і вигадує свій власний. Іноді це проявлялося й у розмові з іншими людьми. Однак співак навчився з цим боротися. Наприклад, виконавець може спочатку прочитати текст подумки, а потім вголос.
"У мене мозок швидше працює, аніж рот. Мозок йде на кілька кроків вперед, а я не встигаю. Але в дитинстві я навпаки був трішки іншим. У мене дислексія. Це така хвороба дитяча, коли ти вигадуєш те, чого не існує. Наприклад, ти читаєш книгу, а тобі лінь читати, і ти просто дивишся на неї і вигадуєш інший зміст. Переставляєш склади в словах. Це така специфічна хвороба, що зараз, коли я читаю, я спочатку читаю в умі, а потім ще читаю вголос. Я можу все там переставити складами і вийде інший зміст зовсім", — розповів співак в інтерв'ю Славі Дьоміну.
EL Кравчук додав, що в дорослому віці симптоми дислексії відійшли. Однак виконавець помітив, що мозок у нього працює тепер швидше, аніж мовленнєвий апарат.
"Дислексія дала мені можливість, коли я вже став дорослим і гормональні зміни в організмі відбуваються, вони відходять. Тоді я зрозумів, що дуже швидко працює мозок, аніж я можу про це розповідати", — поділився артист.
Зазначимо, дислексія – це нейробіологічний розлад. Вона впливає на здатність читати та писати. Дислексія не лікується.
Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук розповідав про трагічну загибель колишньої обраниці. Жінку, з якою виконавець перебував у стосунках, вбили.
Читайте також:
- Чоловік відомої української акторки під час війни живе в Польщі: як він виїхав за кордон
- У Мережі показали фото квартири Софії Ротару в Москві: чому співачка не може її позбутися
- Ексдружина Дзідзьо публічно звернулася до нього з нагоди його 41-річчя: шоумен відреагував