Відомий український співак вперше розповів про невиліковну хворобу, яка в нього від дитинства

Український співак EL Кравчук, який раніше розповідав про бійку з Фаготом, зізнався, що має невиліковну хворобу.

Ще в дитинстві артист дізнався, що в нього дислексія. В EL Кравчука вона проявляється в тому, що йому складно читати. Зокрема, виконавець переставляє букви в словах, таким чином втрачає зміст і вигадує свій власний. Іноді це проявлялося й у розмові з іншими людьми. Однак співак навчився з цим боротися. Наприклад, виконавець може спочатку прочитати текст подумки, а потім вголос.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el.kravchuk

"У мене мозок швидше працює, аніж рот. Мозок йде на кілька кроків вперед, а я не встигаю. Але в дитинстві я навпаки був трішки іншим. У мене дислексія. Це така хвороба дитяча, коли ти вигадуєш те, чого не існує. Наприклад, ти читаєш книгу, а тобі лінь читати, і ти просто дивишся на неї і вигадуєш інший зміст. Переставляєш склади в словах. Це така специфічна хвороба, що зараз, коли я читаю, я спочатку читаю в умі, а потім ще читаю вголос. Я можу все там переставити складами і вийде інший зміст зовсім", — розповів співак в інтерв'ю Славі Дьоміну.

EL Кравчук додав, що в дорослому віці симптоми дислексії відійшли. Однак виконавець помітив, що мозок у нього працює тепер швидше, аніж мовленнєвий апарат.

EL Кравчук

"Дислексія дала мені можливість, коли я вже став дорослим і гормональні зміни в організмі відбуваються, вони відходять. Тоді я зрозумів, що дуже швидко працює мозок, аніж я можу про це розповідати", — поділився артист.

Зазначимо, дислексія – це нейробіологічний розлад. Вона впливає на здатність читати та писати. Дислексія не лікується.

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук розповідав про трагічну загибель колишньої обраниці. Жінку, з якою виконавець перебував у стосунках, вбили.

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