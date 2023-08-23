Відомий український співак вперше став батьком і показав фото сина

У Ivan NAVI народився первісток.
Відомий український співак Ivan NAVI, знайомий слухачам за хітами "Такі молоді", "Тимчасовий релакс", "Пишу тобі листа" вперше став батьком.
Такою неочікуваною та приємною новиною виконавець поділився на своїй сторінці в Instagram. Іван розмістив чорно-біле фото, на якому у своїх руках тримає маленькі ніжки первістка. Разом з появою малюка новоспечений батько розсекретив його стать та ім'я:
"Сяркевич Дарій Іванович. Люблю тебе, сину! 22.08.2023, 3.850 кг", - написав молодий татусь.
Втім хто саме так ощасливив Івана, - невідомо. Артист ретельно приховує свою обраницю та маті свого сина. Співак воліє не розсекречувати особисте життя. Раніше в одному з інтерв'ю артист лише зазначив, що вони з коханою познайомилися у новорічну ніч.
Нагадаємо, днями також стало відомо про поповнення у родині відомої барбадоської співачки Ріанни. Артистка народила другого сина своєму обранцю, американському реперу ASAP Rocky.
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