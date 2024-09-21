Відомий український співак вперше зізнався, що розійшовся після двох років стосунків: "Мене зрадили"

Український співак MELOVIN вперше за тривалий час розповів про особисте життя.

Зокрема, неочікувану заяву артист зробив просто під час свого концерту у Києві на даху одного з ТРЦ. Виконавець зізнався, що пережив болісний період розставання з коханою людиною, з якою був разом два роки. Так, MELOVIN у чуттєвій промові пояснив, що причиною стала зрада з боку того, кого він сильно любив.

Також виконавець поділився, що йому зраджували неодноразово. Проте в деяких випадках він надавав зіпсованим стосункам ще одного шансу, заплющуючи очі на недоліки коханої людини. Зрештою, він усвідомив свою помилку й розпрощався з болісними почуттями. Після такого досвіду MELOVIN зізнався, що відпустив усі образи й тепер пережите виливає у творчість, яка поступово його зцілює.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Мене зрадили. Це було дуже боляче. Я подякував стосункам, які тривали майже два роки. Відправив їх кудись далеко в минуле. І так сталося, що протягом цих стосунків, коли я вже знав про першу зраду – а мене зрадили не один раз – я пробачив і почав писати пісню "Вбиваєш мене". Але ця історія так і не змогла вбити. І я кожному з вас від щирого серця, у мене воно велике, бажаю, щоб ви ніколи не дозволяли себе ображати", - наголосив MELOVIN зі сцени.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN просто під час концерту у Дніпрі "послав" п'яну глядачку у залі, яка викрикувала образи в його бік.

MELOVIN послав хейтерку просто під час свого концерту в Дніпрі

Читайте також: