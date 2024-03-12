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Відомий український співак Wellboy зізнався, як мама відреагувала на його нову дівчину

Відомий український співак Wellboy зізнався, як мама відреагувала на його нову дівчину

Wellboy / Фото: Пресслужба ANTON VELBOI

Антон розповів про цікаве знайомство коханої з рідною людиною.

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, який минулого року афішував свої нові стосунки, розповів, як минуло знайомство його мами з обраницею, стилісткою Яною Савченко.

За словами Антона, його найрідніша людина познайомилася з коханою на одній з вечірок, де він виступав. Так, між жінками зав'язалися теплі стосунки. Тож, мама співака висловлюється про обраницю сина доволі приязно.

"Вона знайома з моїми батьками, з мамою. Я поки ні, тому що вони за кордоном. Моя мама чудово сприйняла. Я познайомив маму з Яною на вечірці, де виступав", - розповів артист в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Антон Вельбой з дівчиною / © instagram.com/krassavayaa
Антон Вельбой з дівчиною / Фото: instagram.com/krassavayaa

Також зірка зазначив, що у дівчині його привабили "те, як вона любить, її ніжність і мудрість". Та додав, що дослухається до неї. Втім, Антон не приховує, що іноді між ними виникають сварки на побутовому рівні й час від часу виникають ревнощі.

Нагадаємо, нещодавно Антон Вельбой після судової тяганини домігся примирення з лейблом, з яким виник конфлікт, і приголомшив зізнанням, як співак Віталій Козловський приховано свої настанови йому давав.

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