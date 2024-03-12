Відомий український співак Wellboy зізнався, як мама відреагувала на його нову дівчину

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, який минулого року афішував свої нові стосунки, розповів, як минуло знайомство його мами з обраницею, стилісткою Яною Савченко.

За словами Антона, його найрідніша людина познайомилася з коханою на одній з вечірок, де він виступав. Так, між жінками зав'язалися теплі стосунки. Тож, мама співака висловлюється про обраницю сина доволі приязно.

"Вона знайома з моїми батьками, з мамою. Я поки ні, тому що вони за кордоном. Моя мама чудово сприйняла. Я познайомив маму з Яною на вечірці, де виступав", - розповів артист в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Антон Вельбой з дівчиною / Фото: instagram.com/krassavayaa

Також зірка зазначив, що у дівчині його привабили "те, як вона любить, її ніжність і мудрість". Та додав, що дослухається до неї. Втім, Антон не приховує, що іноді між ними виникають сварки на побутовому рівні й час від часу виникають ревнощі.

Нагадаємо, нещодавно Антон Вельбой після судової тяганини домігся примирення з лейблом, з яким виник конфлікт, і приголомшив зізнанням, як співак Віталій Козловський приховано свої настанови йому давав.

Читайте також: