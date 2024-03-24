Відомий український співак з ексдружиною ніжно привітали спільну доньку з 21-річчям

Фронтмен відомого українського гурту "Скай" Олег Собчук і його ексдружина Марія привітали спільну доньку Тетяну зі святом.

Сьогодні, 24 березня, доньці експодружжя виповнився 21 рік. З цієї нагоди Олег опублікував у своєму фотоблогу рідкісні архівні кадри з Тетяною, яка схожа на нього, як дві краплі води. Зокрема, показав, як співав разом з нею у дитинстві вдома та на сцені вже у дорослому віці. Також поділився щасливими кадрами прогулянки з донькою.

Олег Собчук з донькою Тетяною / Фото: instagram.com/sob4uk

Олег Собчук з донькою Тетяною / Фото: instagram.com/sob4uk

Олег Собчук з донькою Тетяною / Фото: instagram.com/sob4uk

"З Днем Народження, моя доця! Моя Тетяночка! Нехай усі твої мрії здійсняться! Люблю тебе безмежно", - замилував підписом співак.

Своєю чергою, привітала доньку і мама Марія Собчук. У своєму фотоблогу вона також опублікувала спільні фото з іменинницею й публічно звернулася до неї з привітаннями.

Ексдружина Олега Собчука з донькою / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Ексдружина Олега Собчука з донькою / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Ексдружина Олега Собчука з донькою / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Донька Олега Собчука / Фото: instagram.com/sob4ukmari

"У 21 рік мого життя в мене народилась ти - найпахучіша і найкрасивіша квіточка Тетяночка. Сьогодні тобі теж 21! І я безмежно цьому рада. Ти моя віра в добро, моя краса і сила! Ти мій п'ятий елемент! Люблю тебе і вдячна тобі за досвід материнства поряд з тобою! З Днем Народження, моя маленька киця", - зворушила Марія.

Нагадаємо, сьогодні 24 березня свій день народження святкує екс-герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія. Так, його 21-річна кохана ніжно привітала його з 39-річчям.

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