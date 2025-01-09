Відомий український співак закрутив новий роман через два місяці після розриву з нареченою

Відомий український співак Parfeniuk, справжнє ім'я якого Ілля Парфенюк, закрутив новий роман через два місяці після розриву з нареченою.

Про це повідомила його колишня обраниця, блогерка Сімбочка, у прямому ефірі в TikTok. За її словами, виконавець з новою коханою познайомився ще під час їхніх стосунків. Нині ж Parfeniuk відпочиває з нею в Буковелі. Сімбочка ділиться, що їй неабияк образливо. Вона під час стосунків жалілася співаку, що їй не вистачає уваги, пропонувала поїхати разом у відпустку, але той відмовляв. Нині ж Сімбочка говорить, що більше не збирається мовчати. Блогерка планує піти на інтерв'ю та розповісти всю правду про їхній роман.

Parfeniuk і Сімбочка

"Я кажу: "Поїхали, на лижах покатаємося, поїхали, кудись з'їздимо, бо мені не вистачає твоєї уваги". І зараз я бачу, як він відпочиває з якоюсь новою пасією в Буковелі. Я йому сказала, що все ж таки йтиму на інтерв'ю, казатиму всю правду, не буду більше прикривати нічию репутацію, не буду брехати. Я старалась підтримувати в медійному просторі не для того, щоб ти за ці гроші возив когось, дарував якісь подарунки. Мені образливо. Чувак, я за тебе всюди платила, дарувала подарунки. Він забрав все, що я йому дарувала. Він познайомився з нею під час стосунків, це була наша спільна знайома", - розповіла колишня наречена Parfeniuk.

Також Сімбочка вперше заговорила про причину їхнього розриву. Блогерка припускає, що це сталося через те, що вона мало готувала вдома. Утім, у колишньої обраниці співака просто не вистачало на це часу. За словами Сімбочки, вона і трішки готувала, і прибирала вдома, і паралельно працювала, а також доглядала за їхньою спільною донькою, якій у березні виповниться рік.

Parfeniuk і Сімбочка / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

"Причина в тому, наскільки я це зрозуміла, через те, що я не готувала. Я готую, але рідко. Я не можу постійно готувати, якщо я працюю вдома. Зустріч із блогером коштує грошей, мене кликали, а я відмовляла, бо в мене сім'я. Я беру лише ті реклами, які можу зробити вдома. Я повинна і працювати, і готувати, і прибирати, і з дитиною сидіти. Витрати у нас були 50 на 50. Не кажу, що все так погано, були й хороші моменти. Коли ми почали зустрічатися, все було круто", - зізналась блогерка.

Зазначимо, стосунки Іллі Парфенюка та Сімбочки тривали майже два роки. За цей час вони встигли заручитися та стати батьками. У листопаді минулого року пара оголосила, що більше не разом.

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