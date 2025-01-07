Відомий український співак закрутив новий роман через два місяці після розставання

Крупін зізнався, як давно він зустрів нову обраницю.
Відомий український співак Міша Крупін, який минулоріч восени розійшовся з дівчиною, заявив про новий роман.
Про своє особисте Міша ділиться вкрай рідко. І цього разу він заявив, що віднайшов нове кохання. Артист не став називати імен і не розкривав, хто наразі заполонив його серце, однак запевнив, що зараз вони на початку зародження почуттів. Так, Крупін з дівчиною почав зустрічатися лише тиждень тому. Тому й не квапиться розповідати зайвих подробиць на загал.
"У мене особисте життя є. Нещодавно з'явилася (дівчина – прим. ред.). Ну як, жінка... Ми бачимося. Вже тиждень (тривають стосунки – прим. ред.)", - зазначив співак у коментарі "Шлягер FM".
Зазначимо, у жовтні минулого року Міша Крупін ділився, що його серце зайняте. І не встиг він показати свою обраницю, як наступного дня заявив про їхнє розставання. Тоді причиною такого рішення стала відстань. Річ у тім, що співак вже тривалий час проживає у рідному Харкові, а ось його колишня воліла залишатися у Києві. Тож рідкісні зустрічі призвели до розриву стосунків.
Нагадаємо, нещодавно Міша Крупін пояснив, чому після виявлення бажання вступити до лав ЗСУ, йому не вдалося цього зробити.
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