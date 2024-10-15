Відомий український співак закрутив новий роман і вперше показав кохану: "Одразу зійшлися"

Також артист розповів, як вони познайомилися та як почалися їхні стосунки.

Український співак Міша Крупін вперше зізнався, що наразі не самотній.

У програмі "ЖВЛ" артист розповів, що перебуває в стосунках. Разом із дівчиною виконавець відвідав допрем'єрний показ фільму "Хазяїн 2. На своїй землі". Як зізнався Крупін, познайомилися вони з коханою теж на світському заході і майже одразу почали зустрічатися.

"Познайомилися на такому заході. Це був івент, і ми так, одразу зійшлися. Моя бабуся говорить: "Хто ця божевільна?" – поділився артист.

Міша Крупін із коханою / Фото: скриншот з відео

Імені коханої Міша Крупін не називає, хоча й не приховує її. Артист зізнався, що обраниця – доволі творча особистість та розуміється на специфіці його робити. Утім, бачитися закоханим вдається рідко, адже живуть вони на два міста: Крупін - у Харкові, а кохана – у Києві.

"Мало часу насправді. Якщо людина тебе розуміє, якщо багато справ у неї і в мене, тому на побачення дуже мало часу лишається. Зараз, виходить, що раз на місяць бачимося", - зізнався артист.

Міша Крупін із коханою / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, про особисте життя Міші Крупіна мало що відомо, адже він не з тих, хто охоче про нього розповідає. Зі слів самого музиканта, він був двічі одружений та має трьох дітей.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія зізналась, що після розлучення закрутила новий роман. Також артистка розповіла про свого обранця.

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