Відомий український співак здивував, чому на 10 років зник зі сцени через росіян

Відомий український співак EL Кравчук зізнався, чому майже на 10 років зник зі сцени та чим займався в цей період.

Виконавець у 90-х був неабияк популярним. Утім, після 2005 року артист зник з української сцени. На проєкті "Муз_Тренд" EL Кравчук зізнався, що рішення на деякий час взяти паузу було спричинене через росіян та їхні пісні. Зокрема, у тих роках російські артисти активно гастролювали в Україні. Як говорить EL Кравчук, український ринок був перенасичений російськими треками і пробитися було вкрай тяжко. Репертуар виконавця ж був українською, але йому доводилося деякі пісні писати російською, аби їх крутили на радіостанціях.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

"Я не можу сказати, що це була пауза, скажу чесно. Така була атмосфера в країні, коли українська пісня не на часі була. Багато російських виконавців приїжджали з гастролями, ринок був перенасичений піснями російською мовою. Це було після 2005 року. У мене було декілька пісень російською мовою, але основний репертуар був українською. Російські пісні з'явилися, бо була необхідність, яку для мене зробили менеджери, які працювали на радіостанціях", - розповів артист.

Майже 10 років EL Кравчук жив у Німеччині. За кордоном виконавець виступав для української діаспори. Співак повернувся до України вже 2013 року. За словами знаменитості, тоді ситуація в країні змінилася, і він відчув, що має продовжувати працювати в українському шоубізнесі та розвивати його.

El Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

"До 2014 року я жив у Німеччині, виступав для українців. 2012-го ситуація стала кращою, я почав повертатися з Німеччини до Києва. Повернувся 2013 року, коли знімали програму "Як дві краплі". Для себе я тоді вирішив, що повернуся і буду займатися шоубізнесом", - додав артист.

Також EL Кравчук розсекретив, скільки нині заробляє під час війни. За словами артиста його заробіток на місяць становить не більше, ніж 20-30 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше EL Кравчук відверто розповів, як 10 років тому його зрадила кохана людина. Це був болісний досвід у житті артиста, що тривалий час він не наважувався на нові стосунки.

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