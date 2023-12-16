Відомий український співак здивував розмовою з Андрієм Данилком про роботу та гроші

Найепатажніший співак 90-х EL Кравчук зізнався, що нещодавно розмовляв по телефону з артистом Андрієм Данилком, і розповів, що вони обговорювали.

Загалом, виконавець поділився, що одного ранку йому зателефонував Данилко. Вони розговорилися й зачепили тему роботи. За словами EL Кравчука, вони розмовляли про заробітки артистів. Зокрема, що зараз різко знизилися їхні можливості заробляти багато.

"Зараз дуже складна ситуація у артистів. Зранку був дзвінок від Данилка. Ми розмовляли просто про роботу. І він каже: "Складно зараз, як жити, де брати гроші?". Він дає тури в Америці, щоб заробляти на армію. І не дуже багато цих концертів, якщо чесно. Але ми кажемо про всіх артистів. Хочеться більше працювати, але в країні війна, економіка…", – розповів співак в проєкті "Гончарова Подкаст".

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

Зокрема, артисти відмовляються від великих заробітків на користь армії. Тому що сьогодні це надважливо. До того ж EL Кравчук переконаний, що зараз як ніколи актуально розвивати культуру.

"Складно робити просто комерційний концерт, обов'язково потрібна мета. Щось ми робимо, на щось збираємо, відроджуємо... Зараз із кожним днем стає все складніше. Я це бачу. Не знаю, що з цим робити. Культура – це не просто надійний тил, це душа. Без неї не буде мотивації. Концерти на часі не тільки на передовій, а й у тилу. Це об'єднує людей", – пояснив артист.

Нагадаємо, нещодавно у Андрія Данилка сталося горе в бенді. Учасник музичного колективу втратив найріднішу людину на війні – свого сина.

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