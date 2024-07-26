Відомий український співак здивував, як хотів закрутити роман з Юлією Саніною й як вона відреагувала

Лідер гурту O.Torvald, український співак й військовослужбовець Женя Галич розсекретив, з ким з зіркових колег ходив на побачення.

За словами виконавця, одного разу він влаштував романтичну зустріч з Христиною Соловій у клубі. Проте все пішло не за планом, адже співачці на той момент різко стало зле. Водночас Женя додає, що почуттів до неї не мав.

"Мені здається, що у мене було побачення з Христиною Соловій. Тоді було як побачення, але просто їй стало зле, і ми допомагали їй подолати напад кольки чи чогось подібного… І на руках її виносив із клубу. Почуттів не було", - розповів Галич в інтерв'ю Еммі Антонюк.

Женя Галич і Христина Соловій

Також артист заінтригував намірами закрутити роман зі співачкою Юлією Саніною. За його словами, все почалося з жарту сходити разом на побачення, що так і не переросло у щось серйозніше. Так, Юлія відхилила пропозицію Жені.

"Нещодавно запрошував на побачення Юлію Саніну з "The Hardkiss". Вона сказала, що це зараз неактуально. Ми щось сміялися й кажу: "З тебе побачення". А вона відповідає: "Ні, на жаль, це зараз не актуально", - зізнався лідер O.Torvald.

Женя Галич

До слова, наразі дружина Жені Галича перебуває за кордоном з їхніми двома дітьми. Раніше артист неоднозначно висловлювався про особисте й навіть породив чутки про їхнє ймовірне розлучення. Так, Женя навесні стверджував, що відстань не повпливала на них і що "у кожного вже було особисте життя" й "вони не належать одне одному". Проте офіційних заяв зірка поки не робив.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дженніфер Лопес на тлі чуток про розлучення з Беном Аффлеком з розмахом відсвяткувала 55-річчя без коханого.