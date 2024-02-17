Відомий український співак здивував, як на початку кар'єри допомагав Поплавському створювати його шоу

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, поділився спогадами з навчання в одному зі столичних вишів.

Так, Вельбой незадовго до початку кар'єри переїхав до Києва навчатися на спеціальності режисера естради. Його курс подекуди був практичним, тому юний артист долучався до створення шоу ректора університету Михайла Поплавського. До слова, сам Антон вважає, що це була чудова можливість, де йому вдалося здобути багато навичок.

"Ми працювали на концертах. Це було прикольно. Ти молодий приїжджаєш з села і як режисер естради їдемо в "Палац Спорту". Ось тобі рація, сюди балакай. Ми хвилювалися. "Палац Спорту", великий зал, сцена… Треба було ставити режисерські постановки. Росте черешня у мами на городі – тоді має стояти черешня на сцені. Це було цікаво", - поділився знаменитість у YouTube-проєкті "Вихідний 2.0"

Wellboy

Окрім того, Антон зазначив, що університет для нього був місцем знайомств і спілкування. І додав, що закінчив вищий навчальний заклад "від початку й до кінця".

Нагадаємо, нещодавно 20-річна донька Олени Кравець Марія зізналася, чому покинула університет після першого курсу навчання та ким бачить себе зараз.

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