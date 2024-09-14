Відомий український співак просто зі сцени звернувся до п'яної хейтерки і різко поставив її на місце

Український співак MELOVIN майстерно поставив на місце прихильницю, яка прийшла до нього на концерт у нетверезому стані.

Курйоз трапився у Дніпрі. Так, просто посеред шоу співак призупинив власний концерт, почувши в свій бік образи від невідомої жінки. Спершу артист перепросив у своїх фанів за це і потім звернувся до хейтерки з проханням не заважати йому співати. Втім, жінка проігнорувала це й продовжувала голосно щось вигукувати з місця. Внаслідок цього MELOVIN не стримався і нецензурно "послав" невгамовну жінку.

Згодом виявилося, що хейтерка була у нетверезому стані. Користуючись нагодою, MELOVIN у своєму TikTok звернувся до всіх, хто надмірно вживає алкоголь перед культурними подіями. Виконавець закликав поважати артистів і за потреби вирішувати свої емоційні проблеми у спеціалістів.

MELOVIN послав хейтерку просто під час свого концерту в Дніпрі

"Про все, чи ні про що?.. Майте повагу до інших, тоді і вас поважатимуть! Якщо є, що розповісти – ідіть до спеціалістів, вони вислухають, допоможуть і зроблять вас щасливішими, якщо ви самі того захочете. А головне – без шкоди іншим. Всіх обійняв! Міцно! До зустрічі на концертах і пам'ятайте! Не вмієш пити – не пий. А як п'єш, то добре закусюй", - написав співак.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва також розповіла про неприємний інцидент після свого виступу. Так, група її фанатів зчинила бійку, у яку втрутився чоловік зі зброєю. Артистка вийшла на зв'язок і прояснила ситуацію.

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