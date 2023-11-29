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Відомий український співак зізнався, чому не переходить на українську мову

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Відомий український співак зізнався, чому не переходить на українську мову

Дизель GREEN GREY

Учасник гурту GREEN GREY Дизель пояснив, чому в публічному просторі не говорить українською.

Відомий український музикант, учасник легендарного гурту GREEN GREY Дизель один з небагатьох українських артистів, які досі не перейшли на рідну мову.

Артист, який на початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, пояснив, що поки що не зробив цього у публічному просторі, оскільки не може донести свою думку українською так, як робить це російською:

"Я намагаюся (перейти на українську – прим.ред). Але вже на другому запитанні переходжу на російську для того, щоб виразно пояснити думку. Тобто та форма подачі, судячи з усього, та складання речень, до яких я звик у себе в голові, вона не зовсім личить українській мові. Тому я перевчаюся вибудовувати логічну побудову українською мовою, ніж говорити українською. Українську мову я добре знаю", - сказав Дизель в інтерв'ю проєкту "Слава+".

Дизель із Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey
Дизель із Green Grey / Фото: facebook.com/diezel.greengrey

Врешті, Дизель довів, що й справді знає українську, почавши говорити нею. Разом з тим музикант прокоментував нещодавній скандал з Іриною Фаріон, яка заявила, що військові, які розмовляють російською не є українцями:

"Звісно я проти (заяв Фаріон – прим.ред.). Що можна сказати більше, ніж кажуть хлопці з "Азову", або волонтери. Тут додати нема чого. Я радий, що нарешті починають ставити крапки в таких справах. Тому що, окрім як розділяти країну на дві частини, цими діями нічого не досягнеш", - сказав Дизель.

Також артист чесно зізнався, що вже понад 15 років розмовляє зі своєю дружиною в побуті українською, але от публічно досі не може цього зробити:

"Я в побуті, з дружиною своєю спілкуюся українською. І я, і вона російськомовні. Ми живемо разом близько 20 років разом і от приблизно років 15 ми говоримо одне з одним українською мовою, коли ми самі. Воно так легко, прикольно. Українська мова в побуті краща в спілкуванні, ніж російська. Але коли виходжу на вулицю, або з людьми зустрічаюся, чомусь не можу переключитися, висловити свою думку", - сказав Дизель.

Нагадаємо, днями український співак і захисник Коля Сєрга поділився власним досвідом, як перейшов на українську мову. Артист зізнався, що спочатку йому було вкрай важко спілкуватися українською.

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Дата публікації
Перегляди
1190
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