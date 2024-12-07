Відомий український співак зізнався, чому не воює після заяви про добровільну мобілізацію

Відомий український співак Міша Крупін, який ще влітку повідомляв про вступ до лав ЗСУ на добровільній основі, розповів про стан справ.

Як повідомляє виконавець, поки що він перебуває на стадії перевірки усіх документів. Крупін каже, що зараз відповідна установа приймає рішення щодо його придатності до служби. Проте додає, що все ж у процесі виникли певні труднощі. Про них зірка не став розповідати.

"Наразі триває розгляд моєї придатності до служби. Є питання, які затримують процес", - пояснив Міша Крупін в інтерв'ю "Фокусу".

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Крім того, знаменитість висловився про тих, хто вагається щодо мобілізації. На думку Крупіна, служба в українському війську – це обов'язок кожного громадянина. Він нагадує, що від цього залежить майбутнє держави та людей.

"Хто йде, той молодець. Вважаю, що це обовʼязок кожного громадянина. Якщо ти боїшся йти в українську армію, то потім тобі доведеться мати справу з російською. Все просто", - додав виконавець.

Зазначимо, про мобілізацію Міші Крупіна у липні повідомила його продюсерка Юлія Віктор. Вже тоді, за її словами, артист проходив ВЛК і готувався до додаткових обстежень.

Нагадаємо, нещодавно співак Женя Галич з гурту O.Torvald пояснив, чому зараз тимчасово відсторонений від служби в ЗСУ.

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