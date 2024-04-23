Відомий український співак зізнався, чому не йде воювати на фронт: "Річ не в страху"

Лідер українського гурту "Скай", співак Олег Собчук відповів, чому не вступає до лав ЗСУ.

Нині артист разом із колективом активно дає благодійні концерти та збирає кошти на потреби військових. Олег Собчук переконаний, що під час війни в тилу він буде більш ефективним. Зокрема, артист може коштами допомагати захисникам.

У підтвердження своїх слів музикант зазначив, що за час повномасштабної війни гурт "Скай" зібрав понад 25 мільйонів гривень на потреби військових.

Олег Собчук / Фото: instagram.com/sob4uk

"Я там, де зараз я найбільше ефективний. Повірте мені, тут річ не в страху, а саме в ефективності. Від початку повномасштабного вторгнення "Скай" зібрав, передав і прозвітував інформацію про суму в понад 25 мільйонів гривень. Тому саме ця фраза - "ти більш ефективний там, ніж тут" – це не мої навіть слова. Це слова моїх друзів, які зараз на передовій, де ми часто буваємо", - розповів Олег Собчук в інтерв'ю "Вікнам".

Нагадаємо, тим часом інший співак Віталій Козловський влітку минулого року вступив до лав ЗСУ. Раніше артист розповів, як він залишив новонародженого сина та дружину і вирушив на службу.

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