Відомий український співак зізнався, як приймав пологи до початку музичної кар'єри і долав стрес

Український співак Артем Пивоваров поділився спогадами про досвід роботи в медичній галузі.

Так, після закінчення 9 класу, юнак переїхав з Вовчанська до Харкова і вступив до медичного коледжу. Як здавалося Артему, на той момент спеціальність "фельдшер-акушер" була дуже престижною, тому він і обрав її. Зрештою, після навчання Пивоваров пішов працювати за фахом і навіть приймав пологи.

"Я вступив в медичний коледж після 9 класу. Там було дві можливості: навчатися на медбрата або фельдшера-акушера. Я обрав останнє, бо це більш престижно. Тобто якщо поруч не буде лікаря, я можу його заміняти, приймати пологи. Я приймав пологи тричі. Першим був хлопчик, потім дівчинка та хлопчик", - розповів артист в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Втім, зізнається Пивоваров, той період був нелегким випробуванням, бо у вільний від роботи час він ще й присвячував себе музиці. Ба більше, дуже часто юнак випивав і таким чином намагався позбуватися напруги й стресу.

Артем Пивоваров

"Я був асистентом анестезіолога на багатьох операціях. Це був непростий період. Я почав втягуватися у рутинне життя, щодня працював із восьмої ранку до шостої вечора, намагався балансувати, ходити на музичні вечірки, писати пісні. Але був певний застій, роки три нічого не робив. Все переросло в те, що я був на роботі, пив, їхав на вечірку, пив, прокидався, йшов на роботу в операційний блок, робив певні маніпуляції, знову пив, це було постійно. Я просто пив спирт. Людині з моєю вагою не треба було багато, щоб почуватися розслаблено. Це був постійний процес, коли я розумів, що мені складно, боляче, я не усвідомлював, що робити та куди мені рухатися", - зізнався зірка.

Артем Пивоваров

Зрештою, у 19-річному віці Артем Пивоваров познайомився з музичним гуртом, з яким вирушив у перший тур. Так і почався розвиток його співочої кар'єри.

Нагадаємо, нещодавно Артем Пивоваров заінтригував романтичними стосунками і прокоментував чутки про весілля.

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