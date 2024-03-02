Відомий український співак зізнався, як з цукровим діабетом змінилося його харчування

MELOVIN на тлі хвороби вже схуднув на 17 кіло і розповів про своє самопочуття.

Український співак MELOVIN, в якого діагностували невиліковну хворобу, розсекретив особливості свого раціону.

На своїй сторінці в Instagram зірка вирішив відповісти на найцікавіші запитання. Одне з таких стосувалося харчування під час невиліковної хвороби. Так, MELOVIN був відвертим зі своїми підписниками і зізнався, що після діагностування у нього цукрового діабету відмовився від певних продуктів і наразі надає перевагу овочам. І додав, що за цей час втратив близько 17 кілограмів.

"У мене цукровий діабет MODY-типу. Це генетичне захворювання. Харчування повністю змінилося. Набагато більше овочів стало в раціоні, аніж колись. Я не їм картоплю, відварений буряк. Моє харчування зараз – це просто продукти з низьким глікемічним індексом. Тому вже мінус 17 кг за весь цей час", - розповів знаменитість.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Втім, притримування таких особливих правил харчування не засмутило співака. Він зізнається, що наразі навпаки став почуватися ще краще і це налагодило функції його організму.

"При цьому я почуваю себе класно, набагато продуктивнішим, емоційно стабільнішим, аніж до того, як дізнався про захворювання", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно режисер та дизайнер Олексій Залевський вперше розповів, як дізнався про свій страшний діагноз і назвав ймовірні причини виникнення захворювання.

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