Відомий український співак зламав ніс своїй прихильниці просто під час концерту

На одному з концертів українського співака Артема Пивоварова, який він відіграв у Києві, стався конфуз.

Музикант випадково зламав ніс одній зі своїх шанувальниць. Артист під час свого шоу жбурнув у натовп барабанну паличку. На жаль, інструмент поцілив в обличчя одній з прихильниць співака та зламав ніс.

Артему Пивоварову було неабияк прикро за скоєне. Тож, після концерту він запросив дівчинку за лаштунки, де перепросив і обійняв її.

Артем Пивоваров на концерті випадково зламав ніс своїй шанувальниці

Прихильниця не тримала зла на свого кумира. Вона поділилася, що їй неабияк сподобався концерт, та по-філософськи зазначила, що "воно того варте". Тим часом Артем Пивоваров зробив фото зі своєю прихильницею.

Зазначимо, Артем Пивоваров відіграв поспіль три концерти в київському "Палаці спорту". На шоу прийшло чимало прихильників співака, серед яких були й зіркові гості. Нещодавно гуморист Юрій Ткач показував, як із 9-річною донькою Лізою відірвався на концерті артиста.

До речі, редакція сайту ТСН.ua побувала на одному з виступів Артема Пивоварова та поділилася своїми враженнями. Дивіться за посиланням, які небезпечні трюки виконував музикант, із якою загадковою співачкою він заспівав у дуеті та хто з учасників "Голосу країни" з'явився на сцені.

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