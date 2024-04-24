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Відомий український співак зламав ніс своїй прихильниці просто під час концерту

Відомий український співак зламав ніс своїй прихильниці просто під час концерту

Артем Пивоваров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Інцидент стався випадково, музикант вже перепросив.

На одному з концертів українського співака Артема Пивоварова, який він відіграв у Києві, стався конфуз.

Музикант випадково зламав ніс одній зі своїх шанувальниць. Артист під час свого шоу жбурнув у натовп барабанну паличку. На жаль, інструмент поцілив в обличчя одній з прихильниць співака та зламав ніс.

Артему Пивоварову було неабияк прикро за скоєне. Тож, після концерту він запросив дівчинку за лаштунки, де перепросив і обійняв її.

Артем Пивоваров на концерті випадково зламав ніс своїй шанувальниці

Артем Пивоваров на концерті випадково зламав ніс своїй шанувальниці

Прихильниця не тримала зла на свого кумира. Вона поділилася, що їй неабияк сподобався концерт, та по-філософськи зазначила, що "воно того варте". Тим часом Артем Пивоваров зробив фото зі своєю прихильницею.

Зазначимо, Артем Пивоваров відіграв поспіль три концерти в київському "Палаці спорту". На шоу прийшло чимало прихильників співака, серед яких були й зіркові гості. Нещодавно гуморист Юрій Ткач показував, як із 9-річною донькою Лізою відірвався на концерті артиста.

До речі, редакція сайту ТСН.ua побувала на одному з виступів Артема Пивоварова та поділилася своїми враженнями. Дивіться за посиланням, які небезпечні трюки виконував музикант, із якою загадковою співачкою він заспівав у дуеті та хто з учасників "Голосу країни" з'явився на сцені.

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