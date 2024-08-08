Відомий український співак звільнився з лав ЗСУ і пояснив, як йому це вдалося

Соліст гурту ТІК Віктор Бронюк звільнився з лав Збройних сил України.

Про це артист розповів у програмі "Ранок у великому місті". Зокрема, виконавець вступив на службу ще на початку повномасштабної війни, а був у строю протягом року і двох місяців. Однак згодом Віктор Бронюк звільнився з лав ЗСУ.

Як пояснив музикант, він це зробив, оскільки не мав іншого вибору. У тата Бронюка є інвалідність першої групи, а співак має його доглядати. Тож, виконавцеві довелося звільнитися зі служби.

Віктор Бронюк на початку повномасштабної війни / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Я звільнився, у мене батько інвалід першої групи. Він переніс інсульт. Я теоретично міг і не йти. Такий був час, я прослужив рік і два місяці, і як би ситуація вимагала трішки більше часу приділяти", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно учасник гурту "ТНМК" Фоззі розповів про своє ставлення до мобілізації та зізнався, чи готовий вступити до лав ЗСУ. Також музикант пригадав курйоз, який стався з ним на початку повномасштабного російського вторгнення та був пов'язаний з військкомом.

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