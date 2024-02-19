Відомий український телеведучий після заяви про мобілізацію показався на тренуваннях у ЗСУ

Український телеведучий "Вікон" СТБ та "Фактів" ICTV Орест Дрималовський, який під час телемарафону заявив, що йде на фронт, показався на навчаннях у ЗСУ.

Так, на власній сторінці в Instagram знаменитість поділився кадрами з навчання у лавах Збройних сил України. За словами Дрималовського, наразі він з побратимами навчаються копати траншеї, стріляти, вчасно реагувати на ворожі атаки й надавати першу медичну допомогу. Ведучий зізнається, що відчуває втому, адже бійці "готуються до найгіршого".

Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

"Другий тиждень позаду. Після другого тижня навчань хочеться одного – добре і вдосталь поспати. Інакше бути не може. Ми готуємося до найгіршого. До траншей та окопів. До штурмів – наших і їхніх. До обстрілів – з авіації, артилерії, дронів. Дрони полюють за нами постійно. Змушують кидати все – навіть обід – і бігти до найближчого укриття. Добре, що дрони навчальні. І скидають лише мандаринки. На фронті ці мандаринки можуть забрати життя. Усі розуміють: хочеш вижити – готуйся. Стріляй влучніше. Падай швидше. Закопуйся глибше. Копаємо лежачи. Притискаємось до землі і болота. Рятуємо, тягнемо, накладаємо турнікети на швидкість. Копаємо. Стріляємо. І так по довгому виснажливому колу", - поділився Орест.

Нагадаємо, нещодавно співак, військовослужбовець Віталій Козловський після звинувачень експродюсера Ігоря Кондратюка, що він не на фронті, відповів, чи це правда.

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