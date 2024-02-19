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Відомий український телеведучий після заяви про мобілізацію показався на тренуваннях у ЗСУ

Відомий український телеведучий після заяви про мобілізацію показався на тренуваннях у ЗСУ

Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

Орест Дрималовський поділився, як минає другий тиждень військової підготовки.

Український телеведучий "Вікон" СТБ та "Фактів" ICTV Орест Дрималовський, який під час телемарафону заявив, що йде на фронт, показався на навчаннях у ЗСУ.

Так, на власній сторінці в Instagram знаменитість поділився кадрами з навчання у лавах Збройних сил України. За словами Дрималовського, наразі він з побратимами навчаються копати траншеї, стріляти, вчасно реагувати на ворожі атаки й надавати першу медичну допомогу. Ведучий зізнається, що відчуває втому, адже бійці "готуються до найгіршого".

Орест Дрималовський / © instagram.com/drymalovsky
Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

"Другий тиждень позаду. Після другого тижня навчань хочеться одного – добре і вдосталь поспати. Інакше бути не може. Ми готуємося до найгіршого. До траншей та окопів. До штурмів – наших і їхніх. До обстрілів – з авіації, артилерії, дронів. Дрони полюють за нами постійно. Змушують кидати все – навіть обід – і бігти до найближчого укриття. Добре, що дрони навчальні. І скидають лише мандаринки. На фронті ці мандаринки можуть забрати життя. Усі розуміють: хочеш вижити – готуйся. Стріляй влучніше. Падай швидше. Закопуйся глибше. Копаємо лежачи. Притискаємось до землі і болота. Рятуємо, тягнемо, накладаємо турнікети на швидкість. Копаємо. Стріляємо. І так по довгому виснажливому колу", - поділився Орест.

Нагадаємо, нещодавно співак, військовослужбовець Віталій Козловський після звинувачень експродюсера Ігоря Кондратюка, що він не на фронті, відповів, чи це правда.

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