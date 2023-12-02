Відомий український телеведучий розніс Галкіна та "хороших рускіх": "Пристосуванці та імпотенти"

Олексій Суханов обґрунтував, чому категорично налаштований проти тих росіян, які підтримують Україну.
Відомий телеведучий Олексій Суханов, у минулому росіянин, а нині громадянин України, жорстко розкритикував "хороших рускіх".
Він наголосив, що скільки б хорошого росіяни не зробили для нашої країни, вони – чужі для України люди. Говорячи про це, він згадав артиста Максима Галкіна, та інших російських знаменитостей, які підтримують Україну і виїхали з РФ на знак протесту.
Також Суханов зазначив, що ці росіяни може й проти війни, втім вони нічого не зробили для того аби щось змінити в самій Росії:
"Вони можуть зі шкіри лізти, розповідаючи, що вони за Україну, везти тонами сюди допомогу – ми мусимо бути їм вдячними, але вони сторонні люди. Нам у голові треба тримати таке: скільки б добра росіяни не зробили для України, вони чужі для країни люди. Тому що не позбавилися російського паспорта. Вони, може, й проти війни, але не проти того, що коїться в Росії. І друге: ніхто з них не довів анічим поки що, що здатен щось відстояти. Тільки балачки розводять", - сказав Суханов, пише oboz.ua
Ведучий наголосив, що українцям треба збагнути, що довіряти і вірити можна лише собі. Суханов додав, що "у світі немає кращого друга України, ніж свідомий українець".
Також зірка не плекає надію, що колись на його колишній батьківщині РФ настануть світлі часи.
"Я не вірю в будь-яку можливість розквіту так званої Росії. Не вірю в те, що ця країна колись може стати цивілізованою. Не вірю в дієву силу російської культури. Не поділяю представників цієї країни на хороших і поганих. Вони для мене пристосуванці чи імпотенти – хай обирають, третього не дано. Я не хочу спілкуватися з тими, хто там живе: родичі це чи просто знайомі. В мене немає там нікого і нічого", - сказав Суханов.
Нагадаємо, раніше Олексій Суханов відверто зізнався, що зробив зі своїм російським паспортом і поділився, чому не казав про це раніше.
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