Відомий український телеведучий розніс Галкіна та "хороших рускіх": "Пристосуванці та імпотенти"

Відомий телеведучий Олексій Суханов, у минулому росіянин, а нині громадянин України, жорстко розкритикував "хороших рускіх".

Він наголосив, що скільки б хорошого росіяни не зробили для нашої країни, вони – чужі для України люди. Говорячи про це, він згадав артиста Максима Галкіна, та інших російських знаменитостей, які підтримують Україну і виїхали з РФ на знак протесту.

Також Суханов зазначив, що ці росіяни може й проти війни, втім вони нічого не зробили для того аби щось змінити в самій Росії:

"Вони можуть зі шкіри лізти, розповідаючи, що вони за Україну, везти тонами сюди допомогу – ми мусимо бути їм вдячними, але вони сторонні люди. Нам у голові треба тримати таке: скільки б добра росіяни не зробили для України, вони чужі для країни люди. Тому що не позбавилися російського паспорта. Вони, може, й проти війни, але не проти того, що коїться в Росії. І друге: ніхто з них не довів анічим поки що, що здатен щось відстояти. Тільки балачки розводять", - сказав Суханов, пише oboz.ua

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Ведучий наголосив, що українцям треба збагнути, що довіряти і вірити можна лише собі. Суханов додав, що "у світі немає кращого друга України, ніж свідомий українець".

Олексій Суханов на початку лютого 2022 року отримав українське громадянство / Фото: instagram.com/suhanov.official

Також зірка не плекає надію, що колись на його колишній батьківщині РФ настануть світлі часи.

"Я не вірю в будь-яку можливість розквіту так званої Росії. Не вірю в те, що ця країна колись може стати цивілізованою. Не вірю в дієву силу російської культури. Не поділяю представників цієї країни на хороших і поганих. Вони для мене пристосуванці чи імпотенти – хай обирають, третього не дано. Я не хочу спілкуватися з тими, хто там живе: родичі це чи просто знайомі. В мене немає там нікого і нічого", - сказав Суханов.

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов відверто зізнався, що зробив зі своїм російським паспортом і поділився, чому не казав про це раніше.

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