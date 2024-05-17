Відомий український телеведучий шокував схудненням на 20 кіло і зізнався, як йому це вдалося

Ведучий "1+1 Україна" Костянтин Грубич зізнався, як йому вдалося схуднути на 20 кг за короткі терміни.

За словами знаменитості, все почалося з відпочинку в Криму ще до війни. Так, до рук ведучого потрапила стаття про дієту для схуднення. Як зізнався Костянтин в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", у результаті йому вдалося досягти неймовірних показників на вагах. Зокрема, шоумен схуднув на майже 20 кг.

"Ми їздили декілька років поспіль відпочивати в Судак, Крим. Ми заходимо в потяг і на столах лежать журнали. Я поки доїхав до Сімферополя прочитав його "від і до", хоча він не відповідав моїм інтересам. Одна зі статей на всю сторінку – "як схуднути на 13 кг за 13 днів". І там була описана японська дієта. Я став на ваги і побачив 79 кіло. А я думав, що мав 63 кг. Думаю, буду робити фізичні вправи і за два тижні маю схуднути. І став на ваги – 80 кг. Це мене затригерило. І подумав, що спробую ту дієту: не пити алкоголь, не їсти солоне і солодке… Я витерпів ці два тижні. Став на ваги – 70 кг. Потім я ще раз пройшов цей курс. Я довів себе до 60 кг і дуже чудово почувався", - запевнив Костянтин.

Костянтин Грубич / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також Грубич зазначив, що цієї дієти припинив дотримуватися після того, як побачив, що вона стала неефективною для нього. Тож, звернувся до дієтолога та відкоригував своє харчування та режим дня, щоб постійно добре почуватися.

"Зараз дієта втратила свою ефективність. Якщо раніше я припиняв її і не набирав, то тепер я знову набираю вагу. Після загибелі Олі я довго нічим не займався. Вік чи що, але дієта вже не діє. Згодом під наглядом дієтолога з 72 кг став 67-68 кг. І це зберігається кілька років. З труднощами, бо це вимагає старань. Я на цьому схиблений, але знаю, що якщо відпустити себе, то почнуться проблеми зі здоров'ям. У мене три дні на тиждень веганські, я їм без перекусів, п'ю достатню кількість води", - додав телеведучий.

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Грубич зізнався, чи віднайшов він вбивцю своєї доньки Олі, яка загинула 2014 року в трагічній ДТП.

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