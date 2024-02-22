Відомий український телеведучий з автоматом у руках показав, як проходив психологічну смугу перешкод

Український телеведучий Орест Дрималовський, який на початку лютого вступив до лав ЗСУ, поділився новим фото з військових навчань.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Дрималовський розмістив фотографію, на якій зображений у формі, лежачи на піску. При цьому він тримає в руках автомат.На знімку одяг ведучого і його руки у бруді після навчань.

“Пройшов психологічну смугу перешкод. А ви як там?” - коротко підписав фотографію Дрималовський.

Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

Зазначимо, що на початку лютого цього року ведучий "Вікон" СТБ та "Фактів" Орест Дрималовський просто під час марафону у прямому ефірі повідомив, що вирушає на фронт захищати Україну. Ведучий розповів, що вступає до лав Збройних сил України. Наразі Дрималовський проходить військову підготовку та іноді ділиться з шанувальниками у соцмережі, як відбуваються його навчання.

Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

Як раніше ділився Дрималовський, вони з побратимами вже навчилися копати траншеї, стріляти, вчасно реагувати на ворожі атаки й надавати першу медичну допомогу. Ведучий тоді також зізнався, що відчуває втому, адже бійці "готуються до найгіршого".

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