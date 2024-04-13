Відомий український телеведучий у прямому ефірі заявив про те, що йде на фронт – відео

Український ведучий телеканалу "Прямий" Андрій Соломка повідомив, що добровільно вступає до лав ЗСУ.

Про таке бажання Андрій заявив просто у прямому ефірі наприкінці випуску новин. Втім, ведучий пообіцяв, що після перемоги України він повернеться на своє місце у телестудії.

"Друзі, я приєднуюся до Збройних сил України. Це моє рішення, це те, до чого я готувався й, очевидно, готовий. Я хочу висловити величезну подяку всій команді "Прямого" каналу. Велика честь була працювати з вами, і продовжуємо, звісно, працювати, бо я нікуди не звільняюся. Тільки-но виженемо орків, одразу будемо продовжувати наші етери в такому складі, як було до сьогодні", - наголосив Соломка.

Наразі Андрій Соломка закликав українців не спинятися донатити та не втрачати віри.

"Нас ніхто не зможе зламати. У часи, коли здається, що це безпросвітна темрява, яка поглинає все навколо, не розгубіть світла всередині себе. Це те, що рухає і рухало українську націю. Коли бачите якийсь збір, дуже прошу, закиньте декілька гривень, якщо є змога, або зробіть репост, аби задонатили інші. Рухаємося до перемоги! Слава Україні!", - додав ведучий.

Нагадаємо, раніше телеведучий Орест Дрималовський також під час прямого ефіру повідомив про мобілізацію. Нещодавно він зізнався, на якому напрямку служить після військової підготовки.

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