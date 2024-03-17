Відомий український телеведучий зізнався, на якому напрямку він служить після військової підготовки

Український телеведучий Орест Дрималовський, який на початку лютого вступив до лав ЗСУ, розповів, де зараз перебуває в рамках служби.

Орест у себе в фотоблогу відповів на декілька запитань від підписників. Зокрема, зізнався, що вже пройшов курс базової військової підготовки, який тривав понад місяць, та наразі перебуває у десантно-штурмовій бригаді на Донеччині.

"На Донеччині. Я повністю пройшов курс базової військової підготовки. Він триває 5-6 тижнів. Тому все за планом", - розповів Дрималовський.

Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

Втім, телеведучий пояснив, що ще не перебуває на лінії бойового зіткнення та поступово адаптується до нових умов життя.

"Якщо коротко – адаптуюся. Звикаю до звуків навколо, слухаю небо, часом висаджуюсь. Це нормально. Тут багато потужних людей, справжніх. Це додає спокою і впевненості. Я наразі не перебуваю на лінії бойового зіткнення. Враження? Гучно. Розумієш, що ворог у лічених кілометрах. Відчуття постійної загрози. Це мобілізує", - додав Орест.

Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

Нагадаємо, нещодавно Орест Дрималовський показував, у яких умовах перебуває та що їсть з побратимами на полігоні.

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