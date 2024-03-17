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Відомий український телеведучий зізнався, на якому напрямку він служить після військової підготовки

Відомий український телеведучий зізнався, на якому напрямку він служить після військової підготовки

Орест Дрималовський

Орест Дрималовський поділився першими враженнями від служби.

Український телеведучий Орест Дрималовський, який на початку лютого вступив до лав ЗСУ, розповів, де зараз перебуває в рамках служби.

Орест у себе в фотоблогу відповів на декілька запитань від підписників. Зокрема, зізнався, що вже пройшов курс базової військової підготовки, який тривав понад місяць, та наразі перебуває у десантно-штурмовій бригаді на Донеччині.

"На Донеччині. Я повністю пройшов курс базової військової підготовки. Він триває 5-6 тижнів. Тому все за планом", - розповів Дрималовський.

Орест Дрималовський / © instagram.com/drymalovsky
Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

Втім, телеведучий пояснив, що ще не перебуває на лінії бойового зіткнення та поступово адаптується до нових умов життя.

"Якщо коротко – адаптуюся. Звикаю до звуків навколо, слухаю небо, часом висаджуюсь. Це нормально. Тут багато потужних людей, справжніх. Це додає спокою і впевненості. Я наразі не перебуваю на лінії бойового зіткнення. Враження? Гучно. Розумієш, що ворог у лічених кілометрах. Відчуття постійної загрози. Це мобілізує", - додав Орест.

Орест Дрималовський / © instagram.com/drymalovsky
Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky
Орест Дрималовський / © instagram.com/drymalovsky
Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

Нагадаємо, нещодавно Орест Дрималовський показував, у яких умовах перебуває та що їсть з побратимами на полігоні.

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