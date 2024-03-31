Відомий український ведучий чесно відповів, чому не вступив до лав ЗСУ

Сергій Середа розглядав варіант стати військовослужбовцем, але потім відкинув цю ідею.
Український ведучий, шоумен Сергій Середа розповів про власне ставлення до мобілізації.
Так, знаменитість поділився, що на початку повномасштабного вторгнення планував піти на фронт добровольцем. Втім, після скандалу з дружиною на цьому тлі й через власний страх передумав мобілізуватися. Натомість Сергій взявся допомагати українським захисникам і захисницям своєю творчістю. І додає, що наразі не бачить сенсу хизуватися допомогою в тилу, допоки на фронті гинуть бійці:
"Чи ми зараз тут сидимо і не боїмося? Та ми 100% боїмося. В першу чергу у мене є цей страх. Я не збираюсь нікого тут обманювати. Буду я там корисний чи не буду – це вже десяте запитання. Чи маю я право туди йти, чи не маю? Чи кращий я за когось, хто там? Звісно ні. Що я можу робити? Допоки я тут, я маю максимально допомагати своїй країні. Я маю максимально допомагати тим, хто знаходиться там. Це те, що я можу. Хотів би? Не хотів. Боюсь? Так, боюсь. Я не збираюсь зараз висловлювати фрази на кшталт: "Від мене більше користі тут, ніж там". Це все й так зрозуміло. Людина, в якої знаходиться чоловік, брат чи син там, їй до п*зд* ці твої фрази. Вона відчуває несправедливість в першу чергу. Ті, хто там, це справжній цвіт нації. Це справжні герої. І це ті люди, якими ми маємо всі пишатися. Вони на відміну від нас змогли і вони пішли", - зізнався Сергій у програмі "Розмова".
Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко зворушила фото з чоловіком-військовослужбовцем Андрієм Федінчиком, який приїхав у відпустку.
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