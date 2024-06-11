Відомий український ведучий чесно відповів, як виїжджає за кордон під час війни: "Є причини"

Український ведучий і гуморист В'ячеслав Соломка зізнався, як виїжджає за кордон під час повномасштабного вторгнення.

Як зізнається шоумен, все відбувається в рамках закону. Зокрема, В'ячеслав зазначив, що має низку незадовільних медичних показників, що робить його непридатним для військової служби. Саме тому під час воєнного стану він може спокійно перетинати кордон України. Проте в подробиці захворювань вдаватися не став.

"Стільки отримав хейту з цього приводу й не зрозуміло чого. Виїхав я абсолютно легально. Ні в кого нічого не вкрав. Вибачте, не буду розкривати свою медичну книжку, тому що це медична таємниця. Втім, є причини, на жаль, які дають мені можливість виїздити за кордон. Я там працював. У нас була низка благодійних заходів для українців, які проживають в Іспанії. Ми зібрали гроші на декілька автівок. А точніше, я спершу їхав туди відпочивати до моїх друзів, багатодітної сім'ї. Вони дізналися, що я їду й мене запросили. Запитали, чи зможу їм провести захід, і я погодився. Відпочив і попрацював, але нічого не заробив", - розповів В'ячеслав програмі "Люкс ФМ".

В'ячеслав Соломка в Іспанії з другом / Фото: instagram.com/v_solomka

Тим не менш, Соломка зазначив, що не відчуває жодної провини за свій виїзд на відпочинок та благодійні заходи.

"Що аморального в тому, що людина з'їздила за кордон і повернулася? Мабуть, якщо б мені було некомфортно, я б не виїздив", - пояснив ведучий.

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