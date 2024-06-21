Відомий український ведучий гнівно розніс зрадницю Тодоренко, з якою був знайомий особисто

Відомий ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський висловився про неприйнятну позицію одеситки, ведучої Регіни Тодоренко.

Константиновський в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" пояснив, що до війни був знайомий з одіозною артисткою й очікував від українки підтримки України, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Проте, він був шокований, коли побачив, як за три дні після великої війни Регіна, яка перебуває в РФ, і словом не обмовилася про агресію та криваві злочини держави-терористки. І наголосив, що згадувати путіністів зараз не на часі.

Фіма Константиновський

"Був період, коли обливання брудом росіян, воно приносило радість. Але зараз їх не має бути в інфопросторі. До біса цей КВК, Регіну Тодоренко… А Регіна була відкриттям для мене брами в пекло. Тому що на третій день війни вона запостила свій гардероб і запитала, в чому їй краще вийти на вулицю. Я в той момент очманів! Я чомусь це так запам'ятав! Вона ж одеситка, на жаль. Вона була першою в переліку людей, яких я знав особисто", - обурено заявив Фіма.

Нагадаємо, раніше Фіма Константиновський здивував, як схуднув на 28 кіло. Шоумен зізнався, як йому вдалося позбутися зайвих кілограмів.

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