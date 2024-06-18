Відомий український ведучий назвав свій найбільший заробіток за місяць і що приносить такі доходи

Український ведучий Слава Дьомін зізнався, що йому приносить найбільше грошей.

Так, інтервю'ер розповів, що доволі рідко виступає на приватних заходах, хіба що на благодійних івентах без гонорарів. Водночас Слава доволі активно просуває свій Youtube-канал і зізнається, що він приносить йому найбільші гонорари. Зокрема, знаменитість приголомшив, як одного місяця його команда отримала 200 тис. грн за контент. Окрім того, певну частину доходів Дьоміна також складає його робота як ведучого на радіо.

"Зараз я веду тільки благодійні події, тільки за одну новорічну ніч отримав гроші. Головний мій дохід це монетизація на YouTube. Найбільша сума, яку отримала наша команда, це 200 тисяч гривень на місяць. Також зарплата як ведучого радіо "Люкс ФМ", - розповів Слава в інтерв'ю "Інформатору Україна".

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Окрім того, Дьомін зізнався, що колись одна зірка пропонувала йому за інтерв'ю з нею близько 10 тис. доларів, проте він відмовився на користь репутації.

"Пропонували, але спілкувалися не зі мною на пряму, а з менеджером й пропонували десь до 10 тисяч доларів", - приголомшив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно інтерв'юер Дмитро Гордон також розсекретив, яку найбільшу суму отримував за інтерв'ю та з ким воно було.

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