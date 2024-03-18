Відомий український ведучий офіційно розлучився та вперше розповів про нову кохану

Відомий ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський відверто розповів про своє особисте життя.

Шоумен зізнався, що офіційно розлучився з колишньою дружиною Владою. Розрив у стосунках подружжя стався ще восени 2021 року. Однак лише нещодавно вони офіційно розлучилися. До речі, колишнє подружжя зуміло зберегти приятельські стосунки, а коли почалася повномасштабна війна, то вони підтримували одне одного.

"Я лише нещодавно офіційно розлучився. Ми розсталися з колишньою дружиною восени 2021 року. Залишилися у чудових стосунках, підтримували одне одного, коли почалася повномасштабна війна. Але офіційно розлучилися тиждень тому", - розповів Константиновський в інтерв'ю kp.ua.

Фіма Константиновський із колишньою дружиною / Фото: instagram.com/fimakonst

До речі, довго ведучий не був самотнім. Вже близько року Фіма зустрічається з дівчиною, на ім'я Ліза. Шоумен зізнається, що неабияк вдячний новій коханій, адже вона неабияк його змінила. За словами Константиновського, він став добрішим, ніжнішим та романтичнішим і почав більше цінувати те, що має.

"Війна жодним чином не змінила (стосунки з коханою – прим. ред.), тому що ми з Лізою разом близько року. Думаю, вона змінила мене у плані стосунків. Мені здається, я став добрішим, ніжнішим та романтичнішим. Ти починаєш цінувати моменти, думати, що можна десь і не посваритися. Говорити те, що відчуваєш. Усе має бути чесно та прозоро", - поділився шоумен.

Фіма Константиновський із новою коханою / Фото: instagram.com/fimakonst

Нагадаємо, нещодавно актори Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов повідомили, що розлучаються. Пара прожила у шлюбі два з половиною роки.

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