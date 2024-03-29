Відомий український ведучий показав 15-річного сина в лікарні і повідомив, що сталося

Андрій Джеджула поділився фото з сином Даніелем з дитячої лікарні у Києві.

Відомий український ведучий та шоумен Андрій Джеджула поділився з шанувальниками фото з його 15-річним сином Даніелем в дитячій лікарні Охматдит у Києві.

Як розповів зірковий батько, його син прилетів з-за кордону, де живе з мамою Сантою Дімопулос, до України, аби зробити операцію.

Джеджула показав Даніеля на лікарняному ліжку вже після хірургічного втручання та поділився подробицями, що саме за операцію провели хлопцю:

“Септопластика - це операція, за допомогою якої здійснюється корекція викривленої носової перегородки з метою її відновлення та нормалізації носового дихання. Операція у сина пройшла без ускладнень, Слава Богу і дякую команді завлор відділення лікарні матері та дитини (Охматдит). Попереду у нас с пацаном ніч у лікарні та довгі теревені”, - підписав кадри з сином Джеджула.

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Також зірковий батько поділився, що у його сина така ж ситуація з носовою перегородкою, як була і в нього. Окрім того Джеджула додав, що операцію його сину робив той самий лікар, який 2013 року робив операцію Андрію.

Нагадаємо, місяць тому Андрій Джеджула привітав доньку від ексдружини Юлії Леус з триріччям. Зірковий батько зізнався, коли востаннє бачив дівчинку.

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