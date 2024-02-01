Відомий український ведучий показав свій "пентхаус" у центрі Києва і здивував дизайном

Український телеведучий Роман Скрипін поділився з шанувальниками світлинами своєї квартири.

У Facebook Скрипін опублікував серію знімків, на яких зображений його "пентхаус" на 60 квадратних метрів у центрі Києва. Як розповів ведучий, його двоповерхова квартира розташована у 5-поверховому будинку, який був побудований у 50-х роках, максимум початку 60-х минулого століття.

На першому поверсі розташовані кухня, вітальня та ванна, на другому спальня, душ.

Акуратний безлад у творчої людини може бути і у ванній / Фото: facebook.com/skrypin

Окремої уваги заслуговує дизайн помешкання у "найкращих" традиціях 90-х – місцями облуплені стіни, подрані шпалери, пошарпані перила. Стеля кухні та ванної кімнати обшита пластиком. У спальні ж пластик на стелі вдало "поєднався" з вагонкою на стінах.

Цікавий вибір шпалер / Фото: facebook.com/skrypin

У дизайні квартири Скрипіна переважає стиль 90-х / Фото: facebook.com/skrypin

У спальні вагонка на стіні стильно поєднался з пластиком на стелі / Фото: facebook.com/skrypin

Вітальню господар обставив лаконічно. На тлі блискучих шпалер кремового кольору стоять лише чорна тумбочка з телевізором та невеличкий чорний комод. Над ними на стінах висять декілька полиць з книгами.

Роман Скрипін показав свій пентхаус / Фото: facebook.com/skrypin

Не обійшлося й без "бабусиної спадщини" у вигляді якихось коробок, валіз та речей, які розкидані по квартирі. Цікавим елементом у ванній кімнаті в стилі 90-х є чайка, яка романтично звисає зі стелі.

Цікаве рішення з чайкою на стелі / Фото: facebook.com/skrypin

До речі, щодо стелі. Як розповів Скрипін, стеля у його квартирі "не дуже аж щоб висока", втім, зауважив ведучий, явно більша, ніж на поверхах нижче. Разом з тим Скрипін запевнив, що другий мансардний поверх у його квартирі був побудований законно, підтвердженням чому є відповідні документи.

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