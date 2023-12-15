Відомий український ведучий показав свою 93-річну бабусю й здивував її щоденними звичками

Сьогодні, 15 грудня, український ведучий Слава Дьомін поділився, що його бабуся святкує день народження.

Так, Галина Яківна відзначає своє 93-річчя. З такої нагоди Слава опублікував з нею фото в своєму Instagram. На світлині вони разом перебувають у машині.

Слава Дьомін з 93-річною бабусею / Фото: instagram.com/slavademin_official

Окрім щирих вітань, знаменитість розповів, як його бабуся проводить свої будні дні. Зокрема, він наголосив, що Галина Яківна веде доволі активний спосіб життя. Вона постійно рухається, щоранку робить зарядку. Також жартома Дьомін згадав, що його бабця полюбляє надсилати листівки у месенджері.

"Бабусі сьогодні 93! Вона завжди говорить про те, що для неї важливо бути на ногах і при здоровому глузді. Щоранку вона робить зарядку, намагається гуляти і надсилає листівки у Viber", - поділився Слава.

Наприкінці публікації знаменитість додав лаконічне, але щире "Люблю".

Слава Дьомін з бабусею та сином / Фото: instagram.com/slavademin_official

У коментарях шанувальники були неабияк раді доєднатися до привітань Галини Яківни.

Міцного здоров'я бабусі й невичерпної жаги до життя! Многая літа

Вітаю! Обожнюю жінок, які люблять життя! Обійми від мене бабусю

Щасливе дитинство продовжується. Вітання бабусі!

Який ви щасливий, що у вас є бабуся! Хай живе якнайдовше, а ви тіштеся нею й навідуйтесь частіше!

Нагадаємо, нещодавно Слава Дьомін показав ще одну найріднішу людину – свого сина від попереднього шлюбу. Він зізнався, що хлопцеві необхідна була операція. Ведучий показав фото сина після наркозу й розповів, як все минуло.

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