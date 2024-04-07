Відомий український ведучий показав, як з 15-річним сином проходить військові навчання

Відомий український ведучий та шоумен Андрій Джеджула поділився з шанувальниками кадрами з 15-річним сином Даніелем й розповів про їхні військові навчання.

Днями зірковий батько з сином в Instagram опублікували кадри з полігону бойової підготовки. У спеціальному екіпіруванні вони долали смугу перешкод та розвивали свою спритність. Зокрема, син шоумена показав свої вміння цілитися та стріляти в мішені на різних відстанях і позиціях. До того ж Даніель навчився самотужки заряджати різні види зброї патронами. Поруч з ним постійно перебував Андрій, який підтримував 15-річного сина та допомагав йому своїми порадами.

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

"Військові навчання з татом", - написав Даніель.

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

У коментарях під публікаціями підписники подякували телеведучому за чудовий приклад для сина:

Синуля серйозний воїн

Який гарний приклад батька

Даніель дуже приємний хлопець. І симпатичний, і скромний, і розумний

Сподіваюсь, що ваш син ніколи не піде в армію!

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Андрія Джеджули, блогерка Юлія Леус, розповіла про його ставлення до їхньої трирічної доньки та чи платить він аліменти.

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