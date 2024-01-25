Відомий український ведучий показав, як з 93-річною бабусею проводить час

Український ведучий і блогер Слава Дьомін поділився з шанувальниками сімейним контентом зі своєю 93-річною бабусею Галиною.

Так, Слава на деякий час забрав Галину Яківну погостювати у себе вдома. Вони вирішили не гаяти часу та разом зайнялися кулінарними справами. Зокрема, знаменитість у своєму фотоблогу показав, як з 93-річною бабусею вони засолюють капусту.

Слава Дьомін з бабусею готують квашену капусту

"Не повірите, що ми зараз робимо з бабусею. Зараз будемо засолювати капусту. У нас для цього навіть є відро, де буде настоюватися капуста", - розповів ведучий.

Слава Дьомін з бабусею готують квашену капусту

До слова, знаменитість зазначив, що це вперше, коли він займається квашенням капусти.

Слава Дьомін з бабусею готують квашену капусту

Також Слава Дьомін поділився рецептом. Так, після шинкування капусти, знаменитість пом'яв її. А потім додав нашатковану моркву та спеції. Зокрема, сіль і тмин. Потім з бабусею вони переклали все у відро й притисли грузом. За словами Дьоміна, споживати засолену капусту можна вже за три-чотири дні.

Слава Дьомін з бабусею готують квашену капусту

Слава Дьомін з бабусею готують квашену капусту

Нагадаємо, раніше український теле- та радіоведучий Слава Дьомін ділився секретами довголіття його бабусі Галини Яківни з нагоди її свята.

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