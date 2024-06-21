Відомий український ведучий приголомшив схудненням на 28 кг і зізнався, як йому це вдалося

Відомий ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський приголомшив своїм кардинальним схудненням.

Так, за словами артиста, свого часу він позбувся 28 кіло. Тепер же його вага складає 85 кг. Втім, в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Фіма зазначив, що дуже полюбляє їсти та дотримується суворих дієт лише тоді, коли йому потрібно мати підтягнутий вигляд у кадрі. І додає, що у цьому йому допомагає сталева сила волі.

Фіма Константиновський / Фото: instagram.com/fimakonst

"107 кг – це була максимальна точка, а мінімальна – 79 кг. Виходить 28 кг. Зараз я 85 кіло. Я себе не обмежую ні в чому. Я обожнюю їсти. Це один з найкращих процесів у житті. У мене Ліза (дівчина - прим. ред.) – веган, вона задоволена. Це її принципи, я їх поважаю, але я вважаю, що їй дуже багато не вистачає… І стейк, піца, котлетки. Проте коли у мене знімання я дотримуюся жорсткої дієти. У мене є сила волі. У мене її або абсолютно немає, або вона є максимальна. Бо це моя робота, щоб відповідати формату шоу. По роботі я худну, але для себе – ні", - зізнався гуморист.

Нагадаємо, раніше Фіма Константиновський розповів про свої нові стосунки. Шоумен зізнався, як зустрів обраницю завдяки соцмережам.

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