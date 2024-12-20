Відомий український ведучий публічно принизив Камалію та пояснив позицію: "Буду першим, хто скаже"

Український ведучий і гуморист В'ячеслав Соломка, який нещодавно розповідав про виїзди за кордон під час війни, висловився про лицемірство в українському шоубізнесі.

На думку знаменитості, це явище доволі поширене на усіх світських заходах. До того ж В'ячеслав навів приклад, як його колеги постійно приязно спілкуються зі співачкою Камалією лише задля корисливих цілей. На думку ведучого, зірки це роблять, щоб потрапити на церемонію вручення музичних премій, яку вона регулярно організовує зі своїм колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Ба більше, Соломка вважає, що Камалія насправді не вміє себе проявляти й користується лише своїм статусом. Ведучий каже, що через таку різку позицію збільшується вірогідність, що його більше не допустять до публічних заходів, які організовує виконавиця. Утім, додає, що йому байдуже й він казатиме правду.

"Знаєш, хто мене дратує? Мене дратує весь український шоубізнес, який в обличчя усміхається співачці Камалії, абсолютно бездарній. Для того, щоб потрапити на заходи, які вона організовує. Так, я туди більше не буду запрошений. Але мені чхати. Всі йдуть, усі знають щодо її таланту та участі у шоубізнесі, але у вічі жоден їй не скаже. Буду першим, хто це скаже", — зазначив зірка у коментарі "Люкс ФМ".

Нагадаємо, нещодавно Камалія пояснила, чому її 11-річні доньки від мільярдера Мохаммада Захура живуть окремо від неї з батьком.

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