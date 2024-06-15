Відомий український ведучий розповів про візит до ТЦК і чому йому не вдалося оновити дані

Український ведучий Слава Дьомін чесно відповів, що йому стає на заваді оновити дані в ТЦК.

Як зізнається знаменитість, він вже був у ТЦК й відповідно до закону намагався оновити дані, але у нього не вийшло. За словами Дьоміна, все через великі черги. І навів приклад колеги, інтерв'юера Анатолія Анатоліча, який нещодавно також розповідав про невдалі треті спроби візиту до ТЦК.

"Я кілька разів намагався оновити дані. У мене не вийшло, тому що великі черги. Тому я зараз чекаю, коли трошечки спадуть усі ці черги. Бо я просто не маю фізично часу стояти там по три-чотири години. Ви бачите, як Анатолій Анатоліч ходить? У нього троє дітей, йому просто треба ці всі результати, а він цього теж не може зробити. Тому я чекаю, але я готовий, це закон", - пояснив Слава в інтерв'ю РБК-Україна.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

До того ж, за словами зірки, він хоч і переймається через мобілізацію, як і решта чоловіків, проте у разі потреби готовий ставати на захист України.

"А який вихід? Ну, бояться всі, так, це чесно. Всі бояться смерті, всі бояться війни. Але якщо так станеться, ховатися або втікати за кордон не буду, це точно не про мене", - додав ведучий.

Нагадаємо, нещодавно зірковий кухар Євген Клопотенко також висловився, чи готовий вступати до лав ЗСУ й пояснив свою позицію.

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