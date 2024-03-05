Відомий український ведучий розповів, як оригінально зав'язав дружбу з Данилком: "Мав стати кумом"

Український ведучий Костянтин Грубич розповів про його давнє знайомство з автором Вєрки Сердючки Андрієм Данилко.

Знаменитість зізнався, що побачив Вєрку Сердючку ще влітку 1995-го року, коли вона знялася у рекламі. До слова, у той час Грубич був продюсером юнацького шоу, для якого шукав неординарних героїв. Так, йому сподобався цікавий образ зірки й він хотів запросити її до власного проєкту.

"Доля так розпорядилася, що я став людиною, яка переконала Андрія розкритися. Вмовити його постати перед публікою як артист Андрій Данилко. На той момент ніхто не знав, хто ховається за образом Верки Сердючки. Літо 1995-го року, по телевізору крутиться багатосерійна реклама банку, де дивакувата на вигляд провідниця рекламує ваучери. А в мене з лютого почалося юнацьке ток-шоу на УТ-1. А оскільки програма називалася "Вибрики", то передбачала участь героїв, які би виправдовували назву. І тут я бачу цю провідницю – те, що треба", - розповів ведучий в інтерв'ю oboz.ua.

Костянтин Грубич і Андрій Данилко. Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зокрема, Грубич хотів розкрити вже не персонажа Вєрку, а її автора – Андрія Данилка. Зрештою, шляхом довгих вмовлянь йому вдалося домогтися мети:

"І от прийшов на зустріч – настільки скромний, навіть переляканий в якихось моментах, що я не повірив очам. Він не те, що не хотів зніматися в програмі, він активно чинив опір. Пояснював, його ніхто не знає, і це влаштовує – розкриватися не хоче. Однак, врешті-решт, передачу ми зняли. Мабуть, переконливим фактом стало те, що ми земляки", – додав Грубич.

Костянтин Грубич

Костянтин також розповів, що наразі з Андрієм вони рідко спілкуються, хоча свого часу він міг стати його кумом.

"Ми дружили один час. Він навіть мав стати нашим кумом, але через зайнятість не вийшло. Зараз, може, колись там раз у кілька років зателефонує. Останній раз ми спілкувалися у Тelegram, коли надіслав на початку вторгнення, десь у березні, мем з Оксаною Марченко", - поділився знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко замилував дитячим фото з чубчиком та чарівною усмішкою.

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